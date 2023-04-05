Ексчоловік-аб'юзер Ксенії Мішиної під час війни вперше побачив свого 10-річного сина

Українська акторка Ксенія Мішина відверто розповіла, що з нею на зв'язок виходив її перший чоловік, з яким вона була разом у студентські часи і від якого вона має сина Платона.

У програмі ЖВЛ Мішина пригадала свої непрості стосунки з колишнім-аб'юзером і як тікала від нього на сьомому місяці вагітності. Коли Мішина народила, чоловік навіть не з'явився на виписку з пологового і зник з життя Ксенії та її сина повністю.

Ксенія Мішина з сином Платоном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Та справжнім здивуванням для акторки стало те, що саме під час повномасштабної війни раптово з'явився батько її дитини. Мовляв, він усвідомив свої помилки і хоче бачитися з Платоном. Мішина перешкоджати зустрічам не стала:

"Хто я така, щоб не дозволити познайомитись з батьком? Дитина сама зробила висновки після проведеного разом часу. Я з Платоном все проговорила, щоб уникнути травм. Але не виключаю, не все зараз вийде пропрацювати і в майбутньому це може дати про себе знати. Я сприймаю це як задачу, яку він повинен вирішити в своєму житті”, - розповіла акторка про зустрічі сина з батьком.

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Ксенія Мішина зізналась, що батькові не вдалось налагодити стосунки з сином. Це було востаннє, коли акторка давала шанс колишньому чоловікові бути присутнім в її житті та Платона:

"Ми зустрічалися, але я знову помахала ручкою. Людина не змінилася. Скажу так, не закритий гештальт був більше в мене, ніж в сина. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина. Все це погано впливає на сина, він починав запитувати: "А чому ось так?". Крім того, нова сім'я колишнього почала качати якісь права. Я сказала: ні, це не про мене", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, не так давно Ксенія Мішина приголомшила своїм феноменальним схудненням. За чотири місяці артистці вдалося досягти неймовірних результатів. Своїми новими формами артистка нещодавно похизувалася у відвертій фотосесії, де постала в спідньому.

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