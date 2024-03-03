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Ексчоловік Аліни Шаманської Руслан Ханумак публічно висміяв її шоу та зробив пародію

Ексчоловік Аліни Шаманської Руслан Ханумак публічно висміяв її шоу та зробив пародію

Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна вже прокоментувала насмішки ексчоловіка.

Ведучий та актор Руслан Ханумак напередодні дня народження колишньої дружини, блогерки Аліни Шаманської, висміяв її проєкт, де вона бере інтерв'ю у зіркових гостей.

Так, колишній чоловік блогерки на своїй сторінці в Instagram опублікував іронічний фрагмент його нового проєкту з назвою "Ідеально розлучені". У той час, як у його ексдружини вже тривалий час існує подкаст "Розлучена". До того ж Руслан зробив ідентичний вигляд неонової вивіски та загалом студії, де записував інтерв'ю з першим гостем. Так, ним став ексчоловік Анни Трінчер – блогер Олександр Волошин. У кадрі Ханумак вихваляє Волошина.

Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

"Обітниця нареченої", - написав блогер під роликом.

Руслан Ханумак покепкував над колишньою / © instagram.com/hanumak
Руслан Ханумак покепкував над колишньою / Фото: instagram.com/hanumak

Своєю чергою, Аліна Шаманська вже прокоментувала плагіат її шоу з насмішками. Під дописом з цим фрагментом вона публічно звернулася до Ханумака і написала: "Ти – дно". А блогерка Анна Трінчер, скандальний ексчоловік якої з'явився в кадрі, теж залишила свій коментар: "Бл*…".

Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Під такою публікацією Ханумака його різко засудили підписники й не розділили його "жарту" з пародією подкасту:

  • Дуже хочу, щоб ви дожили до моменту, коли Артур (спільний син Руслана і Аліни – прим. ред.) скаже: тато, ти клоун
  • Руслане, ви доросла людина, а займаєтесь чим? Краще до сина зателефонуйте!
  • Це ж яким л*йном треба бути, щоб колишню дружину "привітати" так з днем народження!?
  • Нащо так глузувати з жінки, яка виховує вашого сина? Яка своїми подкастами намагається заробити, щоб утримувати дитину (до того ж вашу) за кордоном?

Сьогодні, 3 березня, Аліна після скандалу у свій день народження нагадала своїм шанувальникам, що варто жити так, щоб успіх нікому не давав спокою. І наголосила на тому, щоб "не поспішати народжувати дитину від чоловіка, якого знаєш декілька місяців".

"Своєю чергою, бажаю вам жити так, щоб ваш успіх та щастя – не давало спокою вашим колишнім навіть через роки і океани! Щоб вони не могли жити своїм життям, бо в голові – лише ви!", - підсумувала блогерка.

Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / © instagram.com/shamankaa
Скандал Аліни Шаманської та її ексчоловіка Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська поскаржилася, що не може повернутися до України з США, та розповіла про труднощі з візою.

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