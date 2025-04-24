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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Ексчоловік Ані Лорак, який живе в Україні, вперше висловився про позицію співачки-зрадниці

Мурат Налкакіоглу прокоментував їхні стосунки з Ані Лорак.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Мурат Налкакіоглу та Ані Лорак

Мурат Налкакіоглу та Ані Лорак

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — вперше висловився про позицію ексдружини, яка нещодавно вийшла заміж.

Зокрема, він дав інтерв'ю блогеру Богдану Беспалову, анонс якого розмістив у себе в Instagram. Мурат розповів про бізнес в Україні, особисте і, звичайно ж, про скандальну колишню дружину Ані Лорак, яка, попри війну, залишилася в Росії і мовчить про злочини окупантів.

В анонсі бізнесмен заговорив про їхні стосунки з артисткою-зрадницею. Налкакіоглу дав зрозуміти, що в них є спільна дитина – 13-річна донька Софія, тож спілкування не уникнути. Утім, зі слів Мурата, теми політики вони не чіпають.

Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca

"У нас є спільна дитина, ми ніколи не обговорювали стосовно політики", - говорить бізнесмен в анонсі.

Зазначимо, роман між Ані Лорак та Муратом Налкакіоглу закрутився влітку 2003 року. Вже 2009-го пара зіграла весілля в Туреччині. Згодом у подружжя народилася донька Софія, якій зараз 13 років. Розлучилася пара в січні 2019 року. Мурат залишився жити в Україні та нещодавно закрутив новий роман. Тим часом Ані Лорак перебуває в Росії.

Скандальна співачка ще до повномасштабної війни зіштовхувалася з критикою через те, що не розірвала зв'язки з російським шоубізнесом після 2014 року. З початком великого російського вторгнення Ані Лорак обрала мовчання. Артистка не засудила ворожі дії Росії, мовчить про злочини окупантів, залишилася й далі жити в країні-агресорці і заробляє там криваві рублі. У жовтні 2022 року скандальна співачка за свою позицію щодо війни опинилася під санкціями від РНБО.

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