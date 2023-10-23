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Ексчоловік Ані Лорак Мурат переніс операцію та після новин про розлучення розповів про свій стан

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1936
Час на прочитання
2 хв
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Ексчоловік Ані Лорак Мурат переніс операцію та після новин про розлучення розповів про свій стан

Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Наразі Мурат повертається з Туреччини до України.

Ексчоловік зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, зізнався, що переніс операцію.

Про це чоловік розповів в Instagram-stories. За словами Мурата, операція була незначною. Тим не менш, він тиждень перебував на реабілітації. Нині Налчаджиоглу почувається добре. Як говорить сам бізнесмен, він став набагато сильнішим, аніж коли-небудь. Відповідний допис Мурат зробив після чуток про розлучення з другою дружиною, візажисткою Лілією.

"Після тижня реабілітації, невеликої операції, медитації, очищення душі і тіла…Я хочу сказати дякую всім людям, які написали мені хоча б одне слово. Я навіть хочу сказати дякую тим, хто мені не написав, всі можуть бути зайняті, це нормально. Я в порядку. Сильніший, аніж коли-небудь, ніколи не здаюся", - поділився бізнесмен.

Мурат Налчаджиоглу з сім'єю / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з сім'єю / Фото: instagram.com/muratnalca

До слова, операцію Мурат Налчаджиоглу переніс у Туреччині. Нині бізнесмен повертається до Києва.

Мурат Налчаджиоглу з сім'єю / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з сім'єю / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися чутки про розлучення Мурата Налчаджиоглу з дружиною Лілією. Такі плітки спровокувало саме подружжя своєю дивною поведінкою. Лілія видалила всі спільні фото з чоловіком, відписалась від нього в соцмережах та прибрала інформацію про те, що вона його дружина. Пара поки не коментує новини про їхнє розлучення.

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Дата публікації
Перегляди
1936
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