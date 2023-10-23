Ексчоловік Ані Лорак Мурат переніс операцію та після новин про розлучення розповів про свій стан

Ексчоловік зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, зізнався, що переніс операцію.

Про це чоловік розповів в Instagram-stories. За словами Мурата, операція була незначною. Тим не менш, він тиждень перебував на реабілітації. Нині Налчаджиоглу почувається добре. Як говорить сам бізнесмен, він став набагато сильнішим, аніж коли-небудь. Відповідний допис Мурат зробив після чуток про розлучення з другою дружиною, візажисткою Лілією.

"Після тижня реабілітації, невеликої операції, медитації, очищення душі і тіла…Я хочу сказати дякую всім людям, які написали мені хоча б одне слово. Я навіть хочу сказати дякую тим, хто мені не написав, всі можуть бути зайняті, це нормально. Я в порядку. Сильніший, аніж коли-небудь, ніколи не здаюся", - поділився бізнесмен.

Мурат Налчаджиоглу з сім'єю / Фото: instagram.com/muratnalca

До слова, операцію Мурат Налчаджиоглу переніс у Туреччині. Нині бізнесмен повертається до Києва.

Мурат Налчаджиоглу з сім'єю / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися чутки про розлучення Мурата Налчаджиоглу з дружиною Лілією. Такі плітки спровокувало саме подружжя своєю дивною поведінкою. Лілія видалила всі спільні фото з чоловіком, відписалась від нього в соцмережах та прибрала інформацію про те, що вона його дружина. Пара поки не коментує новини про їхнє розлучення.

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