Ексчоловік Ані Лорак Мурат розлучається з дружиною через чотири місяці після весілля – ЗМІ

Ексчоловік зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу та його нова дружина, візажистка Лілія спантеличили шанувальників своєю поведінкою.

Так, фани запідозрили, що подружжя розійшлося. На таку думку їх наштовхнуло те, що Лілія зі своєї сторінки в Instagram видалила абсолютно всі спільні фото з Налчаджиоглу, враховуючи кадри з їхнього весілля у червні.

Також Лілія зі своєї шапки профілю у Instagram прибрала інформацію про те, що вона дружина Мурата, а також відписалася від нього у фотоблогу. Що наштовхнуло 27-річну обраницю Налчаджиоглу на такі вчинки – незрозуміло.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

До речі, тим часом Мурат в описі свого профілю в Instagram зазначив, що він чоловік Лілії, також він досі підписаний на дівчину у фотоблогу. Проте він теж почистив профіль від спільних фото з обраницею, втім кадри з їхнього весілля залишив.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Яка чорна кицька між подружжям пробігла, залишається загадкою. Судячи з профілю Мурата в Instagram, він зараз перебуває у Туреччині, куди вирушив без Лілії. Можливо, через це дівчина образилася на чоловіка.

Дружина Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Як відомо, Лілія та Мурат Налчаджиоглу разом вже три роки. Чотири місяці тому закохані зіграли весілля у заміському комплексі в Конча-Заспі. До цього Налчаджиоглу був 10 років одружений зі співачкою-зрадницею Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни обрала заробляти криваві російські рублі і залишилася працювати в країні-терористці РФ. Від Лорак Мурат має 12-річну доньку Софію.

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