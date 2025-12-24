Ексчоловік Ані Лорак на свіжих фото показав, який зараз вигляд має їхня 14-річна донька

Мурат Налкакіоглу / © instagram.com/muratnalca

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — показався з їхньою 14-річною донькою.

Підприємець вирушив до рідної Туреччини, де, вочевидь, планує провести новорічні свята. Туди ж прибула й його донька Соня. Мурат Налкакіоглу вже зустрівся з нею та активно ділиться свіжими фото з підліткою.

Мурат Налкакіоглу зустрівся з донькою від Ані Лорак у Туреччині / © instagram.com/muratnalca

На кадрах можна розгледіти, який зараз вигляд має Соня. Дівчина вже неабияк подорослішала. Вона помітно пострункішала та фарбує волосся в рудий колір.

Донька Ані Лорак та Мурата Налкакіоглу вже помітно подорослішала / © instagram.com/muratnalca

Сімейство поки відклало розваги. Натомість вони активно проводять час із рідними, з якими вкрай рідко бачаться. Тим не менш, бізнесмен таки вже встиг сходити на шопінг із донькою.

Мурат Налкакіоглу проводить час із донькою та рідними / © instagram.com/muratnalca

Зазначимо, Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу перебували в стосунках від 2003 року. Пара зіграла весілля у серпні 2009-го. У червні 2011 року у подружжя народилась донька Соня. Співачка та підприємець розлучились 2019-го.

Після початку повномасштабної війни Мурат Налкакіоглу залишився жити в Києві, а от Ані Лорак обрала Росію. Нещодавно співачка Анжеліка Рудницька назвала причину, чому скандальна артистка зрадила Україну.