ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Ексчоловік Ані Лорак на свіжих фото показав, який зараз вигляд має їхня 14-річна донька

Мурат Налкакіоглу проводить із Сонею відпустку в Туреччині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Мурат Налкакіоглу

Мурат Налкакіоглу / © instagram.com/muratnalca

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — показався з їхньою 14-річною донькою.

Підприємець вирушив до рідної Туреччини, де, вочевидь, планує провести новорічні свята. Туди ж прибула й його донька Соня. Мурат Налкакіоглу вже зустрівся з нею та активно ділиться свіжими фото з підліткою.

Мурат Налкакіоглу зустрівся з донькою від Ані Лорак у Туреччині / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу зустрівся з донькою від Ані Лорак у Туреччині / © instagram.com/muratnalca

На кадрах можна розгледіти, який зараз вигляд має Соня. Дівчина вже неабияк подорослішала. Вона помітно пострункішала та фарбує волосся в рудий колір.

Донька Ані Лорак та Мурата Налкакіоглу вже помітно подорослішала / © instagram.com/muratnalca

Донька Ані Лорак та Мурата Налкакіоглу вже помітно подорослішала / © instagram.com/muratnalca

Сімейство поки відклало розваги. Натомість вони активно проводять час із рідними, з якими вкрай рідко бачаться. Тим не менш, бізнесмен таки вже встиг сходити на шопінг із донькою.

Мурат Налкакіоглу проводить час із донькою та рідними / © instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу проводить час із донькою та рідними / © instagram.com/muratnalca

Зазначимо, Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу перебували в стосунках від 2003 року. Пара зіграла весілля у серпні 2009-го. У червні 2011 року у подружжя народилась донька Соня. Співачка та підприємець розлучились 2019-го.

Після початку повномасштабної війни Мурат Налкакіоглу залишився жити в Києві, а от Ані Лорак обрала Росію. Нещодавно співачка Анжеліка Рудницька назвала причину, чому скандальна артистка зрадила Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie