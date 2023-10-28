Ексчоловік Ані Лорак на тлі чуток про розлучення з другою дружиною, поїхав до Туреччини з донькою

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зараз переживає не кращі часи в особистому житті.

Подейкують, що Мурат розійшовся з другою дружиною, 27-річною Лілією, з якою одружився у червні цього року. Сам бізнесмен цю інформацію ніяк не коментує. Судячи з його сторіз в Instagram, наразі Налчаджиоглу перебуває на батьківщині у Туреччині.

Там до нього прилетіла донька від Лорак, 12-річна Софія, яка мешкає разом з артисткою-зрадницею у Москві.

Мурат Налчаджиоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат з донькою активно проводять час, відвідують місцеві музеї, зустрічаються з друзями і рідними Налчаджиоглу та відпочивають біля басейну. Весь цей час Мурат жодним чином не згадує Лілію, і судячи з контенту у його фотоблогу, з собою бізнесмен дружину не взяв.

Мурат Налчаджиоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що чутки про розрив 46-річного Мурата Налчаджиоглу з 27-річною візажисткою Лілією з'явилися у Мережі декілька тижнів тому. Лілія зі свого Instagram видалила всі спільні фото з чоловіком і навіть відписалася від нього у фотоблогу. Своєю чергою нещодавно Мурат вперше відреагував на чутки про розрив з коханою. Також зі своєї шапки профілю він видалив інформацію, де раніше йшлося, що він чоловік Лілії.

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