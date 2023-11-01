Ексчоловік Ані Лорак на тлі чуток про розлучення з другою дружиною вперше натякнув на причини

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу натякнув на причини свого ймовірного розлучення з другою дружиною, візажисткою Лілією.

Напряму Мурат утримується від будь-яких розгорнутих коментарів стосовно розриву з обраницею. Тим не менш, Налчаджиоглу продовжує підігрівати інтерес до свого особистого життя натяками в Instagram.

Юзери почали активно висловлювати свої здогадки про причини йомвірного розлучення бізнесмена з Лілією. Йому приписували розбіжність поглядів з партнеркою та навіть зради. Своєю чергою, Мурат відповів, що його обурюють інтриги та порпання у брудній білизні в Мережі. І додав, що стосунки "можуть змінюватися через багато причин".

"Ситуація в сімˈї може змінюватися через багато причин. Будь ласка, не уявляйте різні речі на основі тих ситуацій, які ви самі пережили, або новин, які ви почули в соціальних мережах, і, будь ласка, приберіть свої красиві носи із життя інших людей. Все може бути не так, як ви думаєте. Вашими здогадками можуть бути наступні: один із партнерів поганий, а інший хороший, або один із них зрадив іншого, можливо, у двох людей різні світогляди та їх очікування від життя надто розбігаються, а можливо, вони пропагують різні місії", – написав турецький бізнесмен.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: vklybe.tv

Підтвердити чи спростувати здогадки прихильників Мурат не взявся, оскільки "не в його стилі мати справу з новинами про себе у медіа або відповідати людям, які провокують на інтриги".

Цікаво, що Мурат доповнив свої роздуми відео, на якому його донька від ексдружини Ані Лорак кружляє з парашутом в гористій місцевості. Чоловік зазначив, що коментує ситуацію лише через те, що "деморалізація торкається доньки".

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що бізнесмен Мурат Налчаджиоглу на тлі чуток про друге розлучення з 27-річною Лілією поїхав на відпочинок до рідної Туреччини. Там він перебуває разом з донькою від ексшлюбу з Ані Лорак. Чоловік вже прокоментував, чи повернеться до України.

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