Ексчоловік Ані Лорак, на тлі чуток про розлучення з другою дружиною, заговорив про примирення зі співачкою

Мурат прокоментував чи можливо, що він знову зійдеться з Лорак.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу продовжує уникати коментарів на рахунок свого особистого життя.

Напряму Налчаджиоглу не відповідає, чи справді розійшовся з другою дружиною, візажисткою Лілією. Втім, поведінка подружжя у соцмережах на це вказує.

Тим часом бізнесмен перебуває на своїй батьківщині у Туреччині, де проводить час з 12-річною донькою від Лорак Софією. Один з юзерів припустив, що у майбутньому Налчаджиоглу може помиритися з Ані Лорак. Цей коментар Мурат не залишив без уваги і відповів доволі емоційно:

"Моя думка, вибачте, але вам негайно потрібна допомога лікаря. Зателефонуйте 911. Або ти почуваєшся провісником, або намагаєшся прожити менше трьох осіб. Я називаю таких людей вірусом дивану і компа", - відповів бізнесмен на припущення юзера.

Ексчоловік Ані Лорак про можливість примирення з нею / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, що Мурат Налчаджиоглу та співачка-зрадниця Ані Лорак, яка проміняла батьківщину на криваві російські рублі, були одружені протягом 10 років і розійшлися через невірність Мурата.

Ані Лорак з ексчоловіком Муратом та їхньою донькою Софією / Фото: facebook.com/AniLorak

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак / Фото: facebook.com/AniLorak

У червні цього року бізнесмен одружився вдруге, зі стилісткою Лілією. Проте декілька тижнів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що подружжя розлучається. На це вказала поведінка пари у соцмережах. Вони видалили спільні фото і прибрали статус, що вони у стосунках. Офіційно ані Мурат, ані Лілія розлучення не коментують.

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