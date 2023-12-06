Ексчоловік Ані Лорак на тлі чуток про розлучення з дружиною проводить час з її копією

Мурат Налчаджиоглу все частіше з'являється в компанії інших жінок.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу на тлі чуток про розлучення з другою дружиною Лілією показався у компанії іншої жінки, дуже схожої на неї.

Якщо у шлюбі з Лілією Мурат рідко ділився фото з іншими жінками, то зараз в Instagram бізнесмена все частіше з'являються світлини у компанії інших дівчат. Так от, днями Налчаджиоглу завітав на один захід у компанії української блогерки, учасниці 10-го сезону шоу "Холостяк" Валерією Старчеус, відомою як Laganza. Разом з нею Мурат показався в авто, тобто вони разом приїхали на захід, а також вони разом провели вечір.

Мурат Налчаджиоглу показався з іншою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу показався з іншою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу показався з іншою / Фото: instagram.com/muratnalca

Підписники сторінки Налчаджиоглу зазначили, що Валерія дуже схожа на його поки що законну дружину Лілію.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією / Фото: instagram.com/muratnalca

Втім, що ж насправді відбувається у стосунках Мурата та Лілії досі загадка для їхніх шанувальників. Та зрозуміло, що пара не проводить час разом, а Налчаджиоглу все частіше з'являється у компанії інших жінок.

Нагадаємо, що на тлі чуток про розлучення дружина Мурата Налчаджиоглу Лілія показалася без обручки. Окрім того, коли Мурат повернувся з Туреччини, де робив операцію, Лілія в той же час поїхала до іншої країни і не дочекалася чоловіка.

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