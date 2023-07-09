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Ексчоловік Ані Лорак насмішив, як 12-річній доньці надягав "бабусині" штани і пояснив, навіщо

Ексчоловік Ані Лорак насмішив, як 12-річній доньці надягав "бабусині" штани і пояснив, навіщо

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
879
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1 хв
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Ексчоловік Ані Лорак насмішив, як 12-річній доньці надягав "бабусині" штани і пояснив, навіщо

Ексчоловік Ані Лорак з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Пригоди Мурата з родиною у Туреччині продовжуються.

Ексчоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу показав, як 12-річній доньці від артистки Софії намагався одягнути штани, схожі на бабусині.

Відео, яке зняла дружина Мурата Лілія, він запостив у сторіз своєї сторінки в Instagram. Як відомо, зараз Налчаджиоглу разом з новою дружиною Лілією, її донькою від попередніх стосунків Олександрою та 12-річною Софією від Лорак відпочивають у Туреччині.

Так, у Каппадокії  донька Мурата захотіла спробувати зліпити власноруч глечик. У відео бізнесмен показав, як одягав на доньку спеціальні штани, щоб вона не забруднилася.

Ексчоловік Ані Лорак з донькою / © instagram.com/muratnalca
Ексчоловік Ані Лорак з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca
Ексчоловік Ані Лорак з донькою / © instagram.com/muratnalca
Ексчоловік Ані Лорак з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca
Ексчоловік Ані Лорак з донькою / © instagram.com/muratnalca
Ексчоловік Ані Лорак з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Також Налчаджиоглу оприлюднив кадри, як 12-річна Софія старанно намагалася зробити посуд з глини своїми руками.

Ексчоловік Ані Лорак з донькою / © instagram.com/muratnalca
Ексчоловік Ані Лорак з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca
Донька Мурата та Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca
Донька Мурата та Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, раніше ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав, як звозив родину на парад повітряних куль у Каппадокії. А дружина бізнесмена Лілія похизувалася, як вони політали на повітряній кульці.

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Дата публікації
Перегляди
879
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