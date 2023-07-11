Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ексчоловік Ані Лорак неочікувано без дружини та падчерки поїхав у подорож з 12-річною донькою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2933
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ексчоловік Ані Лорак неочікувано без дружини та падчерки поїхав у подорож з 12-річною донькою

Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Раніше все сімейство перебувало у Туреччині.

Ексчоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вирушив з 12-річною донькою Софією у подорож.

Про це чоловік повідомив в Instagram-stories. Бізнесмен опублікував кадри, як бавиться з донькою в аеропорту та летить в літаку.

Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Однак Мурат вирушив у подорож лише з 12-річною Софією. Тим часом його нової дружини Лілії та її доньки Олександри на кадрах не було, тож, ймовірно, вони залишилися вдома у Туреччині. Та й сам бізнесмен говорив, що вирушив у подорож лише з Софією: "два мандрівники".

Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Також Мурат не говорить, куди саме полетів з донькою. Бізнесмен запропонував шанувальникам здогадатися, до якого міста вони вирушили.

Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, на початку червня Мурат Налчаджиоглу полетів з новоспеченою дружиною Лілією та її донькою до Туреччини. Через декілька днів до подружжя прибула й 12-річна Софія, яка народилася у шлюбі зі співачкою Ані Лорак. Бізнесмен охоче ділився сімейними кадрами та показував, як вони всі разом весело проводять час. Нещодавно Мурат показував, як Софія одягла "бабусині штани", та пояснював, навіщо вона це зробила.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2933
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація