Ексчоловік Ані Лорак неочікувано без дружини та падчерки поїхав у подорож з 12-річною донькою

Раніше все сімейство перебувало у Туреччині.
Ексчоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вирушив з 12-річною донькою Софією у подорож.
Про це чоловік повідомив в Instagram-stories. Бізнесмен опублікував кадри, як бавиться з донькою в аеропорту та летить в літаку.
Однак Мурат вирушив у подорож лише з 12-річною Софією. Тим часом його нової дружини Лілії та її доньки Олександри на кадрах не було, тож, ймовірно, вони залишилися вдома у Туреччині. Та й сам бізнесмен говорив, що вирушив у подорож лише з Софією: "два мандрівники".
Також Мурат не говорить, куди саме полетів з донькою. Бізнесмен запропонував шанувальникам здогадатися, до якого міста вони вирушили.
Зазначимо, на початку червня Мурат Налчаджиоглу полетів з новоспеченою дружиною Лілією та її донькою до Туреччини. Через декілька днів до подружжя прибула й 12-річна Софія, яка народилася у шлюбі зі співачкою Ані Лорак. Бізнесмен охоче ділився сімейними кадрами та показував, як вони всі разом весело проводять час. Нещодавно Мурат показував, як Софія одягла "бабусині штани", та пояснював, навіщо вона це зробила.
Читайте також: