Ексчоловік Ані Лорак неочікувано засвітився з другою дружиною, з якою розійшовся рік тому

Схоже, пара намагається дати своїм стосункам другий шанс.
Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу возз'єднався зі своєю колишньою другою дружиною, блогеркою Лілією Реус.
На своїй сторінці в Instagram бізнесмен показав, як він разом з колишньою проводить час у столиці. Зокрема, Лілія показалася з колишнім обранцем у барбершопі. На фото щаслива блогерка попозувала з коктейлем у руках в очікуванні на закінчення доглядових процедур Мурата.
Тим часом Реус жодним чином не коментує ситуацію й ані спростовує, ані підтверджує відновлення стосунків з колишнім чоловіком.
Зазначимо, Лілія Реус і Мурат Налкакіоглу перебували у стосунках з 2020 року. Вже 2021 року чоловік освідчився обраниці й влітку 2023 закохані зіграли весілля у Конча-Заспі. Втім, того ж таки року восени їхній роман скінчився. І лише у березні 2024 року пара заявила про офіційне розлучення, а Мурат навіть показав відповідне свідоцтво.
Через деякий час Мурат Налкакіоглу оголосив про стосунки з моделлю Анастасією. Втім, після бурхливого та стрімкого розвитку їхнього роману пара теж розійшлася. Ба більше, коханка на момент розставання була вагітною і зізналася, що зробила аборт.
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