Ексчоловік Ані Лорак неочікувано звернувся до колишньої дружини

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак - турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу – неочікувано звернувся до колишньої дружини.

Йдеться про візажистку Лілію Реус. Друга офіційна дружина бізнесмена опублікувала ролик в Instagram. На відео Лілія показала, як тяжко почувалася рік тому та перебувала в пригніченому стані. Однак минув час, їй стало значно краще і сльози зникли з очей.

"У кожній ситуації є рік потому. Завжди кінець – це початок чогось нового", - підписала ролик Лілія.

Допис колишньої дружини Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

На допис відреагував Мурат Налкакіоглу. Він додав декілька смайликів, серед яких був і знак нескінченності. На що Лілія відповіла такою самою реакцією і вподобала коментар колишнього чоловіка.

Користувачі одразу припустили, що екси, ймовірно, помирилися. Щоправда, деякі звернули увагу на чутки про роман Налкакіоглу з Іриною Білик. Бізнесмен не став мовчати. Він різко відповів коментаторам.

"З'явилися активні коментатори", - різко написав бізнесмен.

Допис колишньої дружини Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу та Лілія Реус розійшлися восени 2023 року. Згодом після розриву бізнесмен почав крутити роман із блогеркою Анастасією, однак і з нею стосунки не склалися. Наразі про особисте життя Мурата мало що відомо, окрім пліток. Налкакіоглу віддає перевагу приватності.

Читайте також: