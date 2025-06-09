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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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804
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2 хв

Ексчоловік Ані Лорак ніжно привітав їхню доньку з 14-річчям та приголомшив, як вона змінилася

З роками доньку Ані Лорак та Мурата Налкакіоглу стало просто не впізнати. Дівчинка кардинально змінилася.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Мурат Налкакіоглу з донькою від Ані Лорак

Мурат Налкакіоглу з донькою від Ані Лорак / © instagram.com/muratnalca

У родині турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу особливе свято. У його доньки від скандальної співачки Ані Лорак день народження.

Соні 9 червня виповнюється вже 14 років. Тож, в Instagram бізнесмен привітав доньку з особливим святом. Мурат Налкакіоглу опублікував ролик, де показав як і архівні, так і свіжі кадри з Сонею. На відео можна поміти, як донька бізнесмена з роками неабияк змінилася і її стало просто не впізнати. Як зазначив Мурат, хоч Соня й стала вже підлітком, однак для нього вона залишиться "маленькою принцесою".

"З днем народження, моя принцеса! Сьогодні (9 червня – прим. ред.) тобі 14, ти стала підлітком, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою - найважливішою людиною в моєму житті. Ти народилася 9 червня, а я — 12-го…Ми справжні Близнюки, і наш зв'язок по-справжньому чарівний", - говорить бізнесмен.

Налкакіоглу зазначив, що хоч і не завжди має змогу бути поряд із донькою, однак вона постійно в його серці. Також він з нетерпінням чекає на зустріч із Сонею і цінує кожну мить, що проводить з нею. Бізнесмен зазначив, що неабияк пишається донечкою, і вона росте просто неймовірною.

"Хоча ми не завжди поряд, я відчуваю тебе у своєму серці щодня. Ти ростеш доброю, розумною та справжньою зірочкою, і я неймовірно пишаюся тобою. На кожну нашу зустріч я чекаю як свято, і кожна мить з тобою безцінна. Ніколи не забувай: я люблю тебе найбільше у світі", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно тренерка Аніта Луценко вітала доньку з 9-річчям. Також спортсменка з нагоди свята показала рідкісні фото Мії.

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