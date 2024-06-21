Ексчоловік Ані Лорак одружився втретє і похизувався обручкою

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак – турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу – блогерка Анастасія розповіла про радісну звістку.

Так, у фотоблогу Анастасія показала на руці обранця золоту обручку. Щоправда, на її безіменному пальці видніється лише каблучка, з якою Мурат їй освідчувався навесні цього року. Тим не менш, блогерка вже назвала Мурата своїм "чоловіком" і показала, як вони розважаються у нього на батьківщині. Зокрема, пара поділилася кумедними кадрами, як вони пірнають у басейн у Туреччині.

Мурат Налкакіоглу з дружиною Анастасією в Туреччині / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакіоглу з дружиною Анастасією в Туреччині / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

До слова, раніше деякі фани припускали, що пара переживала кризу у стосунках, адже тривалий час вони не з'являлися разом на публіці та видалили фото одне з одним. Проте з часом все налагодилося й зараз закохані на відпочинку вже похизувалися обручками. Поки офіційно вони більше нічого не коментували.

Зазначимо, Мурат восени 2023 року розлучився з другою дружиною Лілією. Та вже на початку 2024 року у бізнесмена закрутився новий роман з українською моделлю Анастасією. Закохані разом зустріли Новий рік у Дубаї. Тоді їхня лавсторі почала набирати обертів. Так, під час однієї з подорожей турецький бізнесмен освідчився коханій. До того ж парочка налагодила стосунки з дітьми одне одного від попередніх шлюбів. Згодом пара навіть зробила парні татуювання.

Нагадаємо, нещодавно Мурат показував, як проводить час з 13-річною донькою від Ані Лорак у Туреччині.

Читайте також: