Ексчоловік Ані Лорак опинився під крапельницями та пожалівся на проблеми зі здоров'ям

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак - турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу – напередодні Нового року опинився під крапельницями та пожалівся на проблеми зі здоров'ям.

Про це чоловік повідомив у своєму Instagram. Мурат опублікував фото, як він разом із чотирилапим лежить на ліжку, а до його руки приєднана система крапельниці. Загалом, бізнесмена не забирали до лікарні, наразі він перебуває вдома.

Налкакіоглу не став довго тримати інтригу та зізнався, що саме його непокоїть. Зокрема, бізнесмен страждає від ангіни. Тож, зараз він перебуває вдома, лікується та набирається сил, аби почати 2025 рік без хвороб.

Мурат Налкакіоглу під крапельницею / Фото: instagram.com/muratnalca

"Давно не було в гостях ангіни", - коротко підписав кадр чоловік.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї. Артистка зізналась, що перенесла операцію. Хірургічне втручання знаменитості знадобилося через діастаз – розходження м'язів.

Читайте також: