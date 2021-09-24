Ексчоловік Ані Лорак освідчився своїй новій коханій-копії співачки

Радісною новиною поділилася обраниця бізнесмена.

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу освідчився своїй новій коханій.

Так, обраниця Мурата Лілія опублікувала в Instagram нове цікаве фото. На світлині видно, як на її безіменному пальчику красується обручка з чималим діамантом. Мурат тримає усміхнену кохану за руку.

Мурат Налчаджиоглу освідчився новій коханій / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лілія була не багатослівною, тому під дописом залишила лише один смайлик. А от шанувальники одразу все зрозуміли та привітали парочку. Однак, знайшлись й ті, хто не забув про Ані Лорак:

А Лорак як? Невже не проти?

Даю вам максимум рік!

Терпіння!

До слова, обраниця Мурата схожа на Ані Лорак. В неї така сама виточена фігура, темне волосся і виразні очі. Юзери неодноразово це зазначали.

Нова кохана Мурата Налчаджиоглу / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Зазначимо, що Ані Лорак була заміжня за Муратом Налчаджиоглу протягом 10 років. Та 31 січня 2019-го Ані та Мурат офіційно розлучилися. На розлучення подала артистка.

Нагадаємо, нещодавно дружина Влада Ями розповіла, як хореограф розбив лоба на їхньому весіллі. Пара пішла під вінець 21 вересня 2014 року.

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