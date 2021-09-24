Ексчоловік Ані Лорак освідчився своїй новій коханій-копії співачки

Радісною новиною поділилася обраниця бізнесмена.
Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу освідчився своїй новій коханій.
Так, обраниця Мурата Лілія опублікувала в Instagram нове цікаве фото. На світлині видно, як на її безіменному пальчику красується обручка з чималим діамантом. Мурат тримає усміхнену кохану за руку.
Лілія була не багатослівною, тому під дописом залишила лише один смайлик. А от шанувальники одразу все зрозуміли та привітали парочку. Однак, знайшлись й ті, хто не забув про Ані Лорак:
- А Лорак як? Невже не проти?
- Даю вам максимум рік!
- Терпіння!
До слова, обраниця Мурата схожа на Ані Лорак. В неї така сама виточена фігура, темне волосся і виразні очі. Юзери неодноразово це зазначали.
Зазначимо, що Ані Лорак була заміжня за Муратом Налчаджиоглу протягом 10 років. Та 31 січня 2019-го Ані та Мурат офіційно розлучилися. На розлучення подала артистка.
Нагадаємо, нещодавно дружина Влада Ями розповіла, як хореограф розбив лоба на їхньому весіллі. Пара пішла під вінець 21 вересня 2014 року.