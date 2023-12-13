Ексчоловік Ані Лорак підігрів чутки про роман з учасницею "Холостяка" на тлі розлучення з дружиною

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу підігріває чутки про роман з українською блогеркою, учасницею "Холостяк-10" Валерією Старчеус, відомою як Laganza.

Так, артистка дедалі частіше стала з'являтися в Instagram Налкакиоглу. Днями бізнесмен та блогерка завітали на світський благодійний захід, який відбувався у Fairmont Grand Hotel.

З цієї події Laganza поділилася знімком, де вони з Налкакиоглу позують фотографам обіймаючись. Цю світлину Мурат репостнув собі у фотоблог.

Мурат Налкакиоглу знову показався з Валерією Старчеус / Фото: instagram.com/muratnalca

Чи значить це, що між бізнесменом та блогеркою щось більше, ніж просто дружба, невідомо. Так само незрозуміло, чи розійшовся Налкакиоглу зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією. Втім, коли почалися ширитися чутки про їхнє розлучення, Мурат все активніше почав у Instagram ділитися фотографіями в оточенні інших жінок.

Мурат Налкакиоглу показався з іншою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу показався з іншою / Фото: instagram.com/muratnalca

До речі, тиждень тому Мурат Налкакиоглу показував, як провів вечір у компанії Валерії Старчеус. Мурат опублікував фото, де вони сидять в авто, тобто на подію вони приїхали разом. Протягом вечора Валерія обіймалася з Муратом і навіть притискала до грудей.

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