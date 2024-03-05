Ексчоловік Ані Лорак після освідчення показав, як з нареченою розважається в Альпах

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав, як після освідчення минає їхня відпустка з коханою, моделлю Анастасією, в Італії.

Так, пара влаштувала фотосесію на тлі Доломітових Альп. Вони добряче повеселилися під час знімання і зрештою, показали результат своїм підписникам. У кадрі Анастасія з коханим зняли куртки і поклали їх на сніг. До слова, на зображеннях дівчина постає на руках у Мурата й споглядає на нього.

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

"Ось така любовна історія вийшла", - написала модель.

Також закохані разом покупалися у теплому басейні просто неба, а вже ввечері Налкакіоглу приємно здивував обраницю. Зокрема, підготував романтичний сюрприз. Він замовив окремий столик у будиночку-ресторані, стежку до якого вистелив з пелюсток троянд. Атмосферу доповнюють вогники й свічки довкола.

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат також показав, який вид відкривається під час їхньої приватної вечері при свічках. Своєю чергою, Анастасія вкотре похизувалася чималим діамантом на підмізинному пальці.

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, Мурат Налкакіоглу разом з обраницею Анастасією нещодавно повідомили, що вирушили на романтичний відпочинок до Італії на гірськолижний курорт.

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