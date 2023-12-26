Ексчоловік Ані Лорак після повернення дружини до України поїхав до Туреччини і показався з донькою

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу, після повернення дружини Лілії до України поїхав з Києва.

До слова, чоловік вирушив до Стамбула. У Туреччині бізнесмен вже зустрівся зі своєю 12-річною донькою Софією від скандальної Ані Лорак.

Мурат Налкакиоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Разом вони провели час в одному з місцевих торгових центрів. Ймовірно, Мурат потішив доньку новорічними подарунками.

Мурат Налкакиоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Схоже, бізнесмен не став залишатися в Києві святкувати Новий рік, а вирушив до Туреччини, де проведе час із сім'єю та донькою Софією.

Донька Мурата Налкакиоглу та Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, тим часом дружина Мурата перебуває в Україні. Лілія нещодавно повернулася з-за кордону до Києва та показала, як відсвяткувала Різдво. Досі не зрозуміло, що сталося у стосунках подружжя. Пара своєю поведінкою дає зрозуміти, що між ними не все гаразд. Ба більше, складається враження, ніби вони взагалі не разом. Наразі ані Мурат, ані Лілія не коментують особисте життя. Блогерка лише говорила, що поки не може всього розповісти.

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