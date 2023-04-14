Ексчоловік Ані Лорак похизувався нареченою у бікіні та відпочинком у Домінікані

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу похизувався відпочинком у Домінікані.

На сторінці в Instagram Мурат розмістив серію яскравих знімків, на яких позує разом з 26-річною нареченою Лілією. Пара зображена на тлі моря і пальми та гарного блакитного неба. Лілія також не втратила нагоди похизуватися бездоганною фігурою у бікіні лимонного кольору.

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / Фото: instagram.com/muratnalca

"Найкращі моменти з моєю коханою", - підписав фото Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / Фото: instagram.com/muratnalca

Втім, підписники сторінки бізнесмена не зраділи за нього та його відпочинок, зазначивши, що такі фото зараз не на часі: "Ви дуже гарні, але війна на вулиці, а ви фото виставляєте, це особисто моє бачення", "не варто зараз хизуватися відпочинком, поки наші хлопці на фронті".

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення турецький бізнесмен Мурат Налчаджиогу прийняв рішення лишитися в Україні. Мурат є громадянином Туреччини, але останні 10 років жив і будував бізнес в Україні. Після розлучення зі співачкою-зрадницею Ані Лорак, яка лишилася в росії, бізнесмен знайшов нове кохання і почав зустрічатися з візажисткою на ім'я Лілія. У вересні 2021 року Мурат покликав Лілію заміж.

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