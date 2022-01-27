Ексчоловік Ані Лорак похизувався пишними формами нареченої-копії співачки

Пара поділилася кадрами з відпочинку на Занзібарі.

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, підприємець Мурат Налчаджиоглу показав, як він нещодавно провів відпустку зі своєю нареченою Лілією.

Пара побувала на Занзібарі. Там закохані насолоджувалися відпочинком, місцевими краєвидами та одне одним. Й хоча Лілії далеко не все сподобалося у готелі, зокрема сервіс, тим не менш у пари залишилися гарні спогади з цієї поїздки.

instagram.com/muratnalca

На сторінці в Instagram Налчаджиоглу поділився серією знімків, на яких разом зі своєю обраницею позує на пляжі. Лілія одягнена у сукню кольору camel, яка добре підкреслила її апетитні принади.

instagram.com/muratnalca

На фото Мурат та Лілія тримаються за руки, обіймаються та гуляють пляжем. Підписники сторінки бізнесмена наробили їм компліментів: "які гарні! Породиста пара!", "дуже схожа на Ані Лорак", "дуже гарні, щастя вам!".

instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що про роман Мурата з Лілією стало відомо у серпні 2020 року. А вже у вересні 2021-го Налчаджиоглу освідчився дівчині.

Читайте також: