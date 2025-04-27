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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Ексчоловік Ані Лорак пояснив, чому вона мовчить про війну і яка позиція в їхньої доньки

Також Мурат Налкакіоглу розповів про спілкування з артисткою на початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ані Лорак, Мурат Налкакіоглу та їхня донька

Ані Лорак, Мурат Налкакіоглу та їхня донька / © facebook.com/AniLorak

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — пояснив, чому співачка насправді мовчить про війну.

Скандальна виконавиця обрала мовчазливу позицію. Бізнесмен в інтерв'ю блогеру Богдану Беспалову говорить, що вони з колишньою дружиною політику не обговорюють, щоправда, лише на початку повномасштабної війни спілкувалися на цю тему. Мурат Налкакіоглу зазначив, що Ані Лорак мовчить, адже це гарантує їй спокійне сімейне життя.

Що ж стосується позиції їхньої спільної 13-річної доньки Софії – то з нею батьки теж не говорять на цю тему. Утім, Мурат Налкакіоглу переконаний, що дівчина все розуміє. Ба більше, бізнесмен хоче в майбутньому вивезти доньку до іншої країни. Наразі ж Софія разом із мамою живе в РФ.

Мурат Налкакіоглу та Ані Лорак

Мурат Налкакіоглу та Ані Лорак

"У нас є спільна дитина, тому ми ніколи не обговорюємо політику. Перші два дні (на початку повномасштабної війни – прим. ред.) обговорювали, але з дитиною ніколи не обговорюємо політику. Вона сама все розуміє. Вона (Ані Лорак – прим. ред.) мовчить, тому що це завжди дає спокійне і сімейне життя. Мені донька дуже важлива. Я старатимуся її вивезти до іншої країни", - розповів бізнесмен.

Наостанок Мурат Налкакіоглу, який попри війну залишився в Україні та розвиває тут бізнес, додав щодо позиції Ані Лорак: "Хтось обирає один напрямок, а інший обирає інший напрямок".

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу та Ані Лорак перебували в стосунках близько 16 років, з яких 10 – у шлюбі. У колишнього подружжя є спільна донька Софія, якій зараз 13 років.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти заяви, що Ані Лорак таємно оновила український паспорт. У МЗС вже відповіли, чи дійсно це так.

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