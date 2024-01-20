Ексчоловік Ані Лорак показав палкі поцілунки з новою обраницею у вечірньому Києві

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, вийшов на романтичне побачення зі своєю новою дівчиною Анастасією після повернення до України.

Так, парочка показалася у Києві. Вочевидь, Мурат з коханою сходили на спільну вечерю. А після неї закохані вирішили не приховувати своїх почуттів одне до одного. Зокрема, Анастасія у своєму фотоблогу запостила кадри, де у червоному обтислому костюмі застрибує на бізнесмена, а той, тримаючи дівчину на руках, пристрасно її цілує.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Потім Налкакіоглу з обраницею вирушили на нічну прогулянку містом. Так, у машині вони танцювали, обіймалися й палко цілувалися, допоки хтось їх знімав на задньому сидінні.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Зазначимо, з початку року після тривалих подорожей за кордоном пара офіційно підтвердила стосунки й часто публікує у соцмережах пікантні знімки.

Нагадаємо, нещодавно турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав, як минув їхній з донькою та новою обраницею відпочинок у Дубаї. І відповів, чи вдалося поладнати 12-річній Софії з моделлю Анастасією.

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