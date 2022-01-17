Ексчоловік Ані Лорак показав пристрасні поцілунки з нареченою-копією співачки

Закохані відпочивають разом у Танзанії.

Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, більше не приховує свою наречену.

Якщо раніше він навіть не показував спільні фото, то нині ж може поділитися й пікантним контентом. Зокрема, в Instagram-stories Мурат показав як його пристрасно цілує Лілія.

Закохані йшли разом вечеряти. Дорогою до ресторану вони трималися за ручки, а ж раптом Лілія повернулася до Мурата, обняла його та поцілувала.

Мурат Налчаджиоглу і Лілія / instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу і Лілія / instagram.com/muratnalca

До речі, обраницю бізнесмена часто порівнюють з його ексдружиною, Ані Лорак. У неї така сама виточена фігура, темне волосся і виразні очі. Однак нещодавно Лілії набридло те, що її порівнюють зі співачкою. Вона попросила хейтерів не вмішуватися в їхнє особисте життя.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо, що Мурат освідчився Лілії.

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