Ексчоловік Ані Лорак показав, як на своїй батьківщині проводить час з коханою та 13-річною донькою

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, разом з донькою Софією поїхали до Туреччини на відпочинок.

Так, у сторіз Мурат показався, як з Софією та друзями вони насолоджуються відпочинком на яхті. У кадрі бізнесмен з оголеним торсом і в окулярах позує біля доньки у купальнику на тлі моря й прапору Туреччини.

Мурат Налкакіоглу на відпочинку / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу на відпочинку / Фото: instagram.com/muratnalca

Втім, цікаво, що дівчина Мурата, модель Анастасія також перебуває на батьківщині коханого й вже наробила низку світлин у пікантному бікіні. До слова, обраниця бізнесмена не була з ним і його друзями на яхті, а позувала окремо. Водночас ексчоловік Лорак вже відреагував на спокусливий допис коханої й написав: "Моя".

Мурат Налкакіоглу на відпочинку / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, тривалий час фани пари припускали, що у стосунках Мурата та Анастасії трапилася криза. Закохані публічно демонстрували своєю поведінкою, що більше не разом. Тож, вочевидь, кохання бізнесмена й моделі тепер відродилося й вони насолоджуються спільною відпусткою, але більше не роблять спільних світлин і, ймовірно, частіше дозволяють собі побути наодинці.

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу показалася на відпочинку в казковому місці й зіткнулася з хейтом в свій бік. Артистка не стала мовчати й висловила свою думку про власний відпочинок під час війни.

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