Ексчоловік Ані Лорак показав, як нова дружина мило спілкується з його 12-річною донькою

Також Мурат показав, як насолоджується відпочинком Туреччині.

Ексчоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу показав, як проводить час з новою дружиною Лілією.

Зокрема, вони разом вирушили на вікенд до турецького міста Анталія. Новоспечене подружжя у літні спекотні дні купалося у Середземному морі та засмагало на сонці.

Мурат Налчаджиоглу відпочиває з новою дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Окрім того, закохані відпочивали у розкішному готелі та влаштовували екскурсії містом.

Мурат Налчаджиоглу відпочиває з новою дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Наразі парочка вже приїхала до України, про що повідомила Лілія, опублікувавши фото з пункту пропуску на кордоні.

Мурат Налчаджиоглу з новою дружиною в Україні / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

До речі, під час відпочинку закохані не забувають про доньку Мурата від шлюбу з Ані Лорак. Закохані опублікували кадри, як мило через відеозв'язок спілкуються з 12-річною Софією.

Мурат Налчаджиоглу з новою дружиною та донькою / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

До слова, донька Мурата показувала їм руками сердечко. Тим часом усміхнений бізнесмен, обійнявшись з новою дружиною, мило спілкувався з донькою.

Нагадаємо, раніше Лілія та Мурат відпочивали у Києві. Подружжя разом побувало в одному з київських комплексів, що розташований біля води. Звідти Лілія ділилася пікантними кадрами. Дружина бізнесмена у бікіні засвітила струнку фігуру. Мурат відреагував на такі відверті фото коханої.

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