Ексчоловік Ані Лорак показав, як провів час з мамою та сином нової дівчини

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу поділився атмосферними знімками з родиною своєї обраниці, блогерки й моделі Анастасії.

У своєму фотоблогу Мурат показав, як затишно провів вечір у компанії близьких людей моделі. Так, спочатку разом з сином коханої та її мамою вони смачно поїли в одному з київських закладів. Разом з ними був їхній домашній улюбленець. Після вечері родина влаштувала прогулянку нічною столицею та піднялися на скляний міст, де насолодилися музикою вуличного музиканта. Зокрема, бабуся з онуком навіть потанцювали під ліричну мелодію.

Мурат Налкакіоглу з родиною обраниці / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з родиною обраниці / Фото: instagram.com/muratnalca

Насамкінець Налкакіоглу зробив з мамою та сином Анастасії вечірнє селфі у парку. Вочевидь, сама модель не змогла бути присутньою поруч з родиною, адже на жодних фото вона не з'являлася.

Мурат Налкакіоглу з родиною обраниці / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, пара почала зустрічатися з початку цього року. Вже менше, ніж за пів року стосунків Мурат освідчився обраниці. Вони почали спільно проживати і завели домашнього улюбленця. А згодом Анастасія набила тату з іменем коханого й похизувалася ним шанувальникам.

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