Ексчоловік Ані Лорак показав, як з їхньою 13-річною донькою порозважався в Дубаї

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, показав свій відпочинок з донькою.

Так, нещодавно бізнесмен з 13-річною донькою Сонею публікував кадри зі своєї батьківщини – Туреччини. Втім, сімейство не довго сиділо на одному місці. Разом вони полетіли до Дубаю. Вже в новій країні Мурат з донькою зустрівся з друзями та зробив спільне фото на згадку.

Мурат Налкакіоглу з донькою і друзями / Фото: instagram.com/muratnalca

Крім того, він показав, як увечері з Сонею вони відпочивали та спілкувалися просто неба зі знайомими. Споглядаючи мирне небо за кордоном, Налкакіоглу побажав чимскоріше відчути спокій і в Україні, де він проживає і веде бізнес під час повномасштабного вторгнення.

Мурат Налкакіоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

"Одного дня ми побачимо перемогу і наші літачки будуть літати у вільному небі. Слава Україні!" – зазначив Мурат.

Також батько з донькою показали, як вони їздили містом і милувалися архітектурою Дубаю. Разом вони відвідали торгові центри та зробили милі спільні фото в піжамах у готелі.

Мурат Налкакіоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з донькою / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показався з крихітним сином-копією в осінньому парку та приголомшив, як він підріс.

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