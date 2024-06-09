Ексчоловік Ані Лорак показав їхню помітно підрослу доньку і публічно звернувся до неї

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу вперше за тривалий час показав їхню спільну доньку Софію.

В Instagram-stories підприємець опублікував світлину, на якій зображена Соня. Донька Налкакіоглу та скандальної Лорак позувала перед камерою в сорочці, корсеті та спідниці. Також Соня доповнила образ макіяжем. Зокрема, Налкакіоглу продемонстрував, як дівчинка помітно підросла та змінилася.

Окрім того, турецький бізнесмен публічно звернувся до доньки. Соня сьогодні, 9 червня, святкує день народження. Їй виповнюється 13 років. Тож, Налкакіоглу привітав донечку зі святом.

Донька Мурата Налкакіоглу та Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

"З днем народження! Люблю!" – адресував доньці бізнесмен.

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу прожив у шлюбі зі скандальною Ані Лорак близько 10 років. У колишнього подружжя є спільна донька Софія, яка народилася 9 червня 2011 року. Вона разом зі співачкою живе в Москві.

До слова, Ані Лорак не засудила війну, яку на території України розв'язала Росія, мовчить про злочини окупантів та залишилася в РФ, де заробляє кроваві рублі. За свою позицію щодо російського вторгнення артистка опинилася під санкціями від РНБО. Тим часом Мурат Налкакіоглу живе в Україні та засуджує війну.

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