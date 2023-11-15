Ексчоловік Ані Лорак показався на кордоні з Україною: "Якщо що, я покинув країну"

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу повідомив, що після місяця перебування на батьківщині у Туреччині повернувся до України.

На сторінці в Instagram Налчаджиоглу розмістив серію знімків свого повернення до другої батьківщини. Разом з тим бізнесмен потролив злі язики, які казали, що він назавжди залишив Україну. Мурат поділився кадром, зробленим на кордоні з Україною і підписав його: "Якщо що, я покинув країну. Відповідь для жовтої преси".

Мурат Налчаджиоглу повернувся до України / Фото: instagram.com/muratnalca

Налчаджиоглу показав, як вночі їхав трасою до Києва. Окрім того бізнесмен знову натякнув, що в його особистому житті не все добре. Він написав: "Найкраще, що я зробив – це навчився боротися за того, хто був готовий мене втратити".

Мурат Налчаджиоглу повернувся до України / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу повернувся до України / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу повернувся до України / Фото: instagram.com/muratnalca

До речі, у той день, як Мурат повертався до України, його дружина Лілія залишила країну. Наразі дівчина перебуває у Дубліні, звідки активно ділиться фото. Вона не зустріла чоловіка і не дочекалася на нього вдома. Втім, як і раніше, жоден з подружжя офіційно розрив не коментував.

Нагадаємо, що місяць тому Мурат Налчаджиоглу поїхав на батьківщину до Туреччини. Тоді злі язики говорили, що бізнесмен виїхав з України назавжди. І тоді ж з'явилася інформація, що Мурат розійшовся з другою дружиною Лілією. У Туреччині Налчаджиоглу зробив операцію та провів час з донькою від співачки-зрадниці Ані Лорак, 12-річною Софією.

Врешті, Мурат таки приїхав назад до України, яку вважає своїм домом. Раніше він казав, що не в його стилі залишати країну, яка йому так багато дала, у такий непростий для неї час. Мурат зізнавався у любові до нашої країни і свідомо залишається тут.

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