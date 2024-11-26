Ексчоловік Ані Лорак показався в компанії нової дівчини і спровокував чутки про їхній роман

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак - турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу – засвітився в компанії нової дівчини.

Зокрема, вони відвідали разом світський захід. Пара засвітилася на благодійному показі нової колекції дизайнера ліванського походження Елая Рукосса. Мурата Налкакіоглу запримітили з новою дівчиною, коли ті сиділи разом за столиком. Ймовірна обраниця бізнесмена одягнула на захід чорну сукню, а він сам обрав офіційний костюм та білу сорочку. Чутки про роман спровокувало те, що Налкакіоглу на кадрах приобіймав дівчину. Також за столиком пари виднівся чималий букет червоних троянд, однак квіти бізнесмен вручив дизайнеру на знак привітання з показом нової колекції.

Мурат Налкакіоглу з новою ймовірною обраницею

Зазначимо, після розлучення з другою дружиною та скандального розриву з блогеркою Анастасією Мурат ретельно приховує особисте життя. Тож, кадри, де знаменитість засвітився в компанії ймовірної обраниці, з'явилися на акаунті дизайнера.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Ані Лорак разом із донькою перебував у Туреччині. Бізнесмен показував, як вони проводили час у родинному колі.

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