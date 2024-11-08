Ексчоловік Ані Лорак показався з родиною у Туреччині та як прощався з донькою в аеропорту

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав зворушливі кадри зі своєї батьківщини.

Так, бізнесмен останні тижні проводить у відпустці в Туреччині. Разом з ним відпочивала і його донька від першого шлюбу 13-річна Соня. Після пригод дівчина вирушила додому, проте перед тим Мурат зустрівся з найближчими і провів разом з ними і донькою час. Він не став розкривати, де саме вони побували, але у фотоблогу поділився щасливим селфі сімейства.

Мурат Налкакіоглу з родиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Також Налкакіоглу наробив фото з донькою перед її посадкою на літак. Зокрема, показався з нею в турецькому аеропорту і як допомагав їй переміщати валізи. До слова, прощання видалося доволі зворушливим. На кадрах помітно, як Соня не хотіла відпускати батька й летіти додому до зіркової мами, тому поринула в його обійми й цілунки. А вже у черзі показувала йому жест сердечка на відстані.

Мурат Налкакіоглу з родиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з родиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з родиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з родиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, нещодавно турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу побував з 13-річною донькою у Дубаї і показав, як вони з друзями розважалися під час відпочинку.

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