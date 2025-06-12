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Ексчоловік Ані Лорак потрапив до лікарні та переніс складну операцію: "Повернули до життя"
Саме в лікарняній палаті Мурат Налкакіоглу зустрічає свій день народження. Обраниця бізнесмена вже привітала його зі святом.
Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — потрапив до лікарні.
Про це стало відомо завдяки фотоблогу бізнесмена. Так, 12 червня Мурат святкує день народження. Йому виповнюється вже 47 років. Однією з перших зі святом Налкакіоглу привітала його обраниця, фітнес-тренерка Людмила Оверковська.
Однак, як виявилося, вітати його вона приїхала до лікарні. Тренерка показала, як у лікарняній палаті вручала Мурату гелеві кульки у формі сердець, де були розклеєні їхні фото. Також Людмила підготувала для коханого два подарунки, щоправда, пара не стала показувати, які саме.
До слова, свій день народження Мурат зустрічає в лікарні. Вочевидь, у бізнесмена серйозні проблеми зі здоров'ям. Видно, що до його руки була приєднана система крапельниці, а до носа – трубки, які, ймовірно, допомагають дихати. Сам Мурат не ділиться подробицями про свій стан. Утім, відомо, що в лікарні бізнесмен перебуває два тижні. Також Мурат зізнався, що йому зробили операцію: "Останні два тижні тут…Складна операція була. Дякую, що повернули до життя".
Нагадаємо, нещодавно донька Мурата Налкакіоглу від Ані Лорак святкувала день народження. Бізнесмен ніжно привітав Соню з 14-річчям та здивував, як вона змінилася з роками.