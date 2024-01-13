Ексчоловік Ані Лорак повернувся до України з новою дівчиною і показався в елітному ресторані Києва

Мурат також познайомився з подругою своєї коханої.
Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу після розриву з другою дружиною проводить час у компанії нової дівчини-українки Анастасії та її подруги.
Так, парочка тривалий час перебувала за кордоном. Спершу вони зустріли Новий рік у Дубаї з друзями, а потім влаштували романтичне побачення у столиці Туреччини. Нині закохані прибули до Києва. Про це зранку повідомив Налкакіоглу у своєму фотоблогу. Він показав засніжені краєвиди зі свого маєтку.
А вже ввечері турецький бізнесмен з обраницею-українкою відвідали один з елітних японських ресторанів Києва. Компанію під час вечері їм склала подруга Анастасії, з якою познайомився Мурат. Вони наробили спільних фото та зазначили на своїх сторінках, як сильно кохають одне одного.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина-українка бізнесмена Мурата Налкакіоглу також полетіла за кордон. Лілія Реус показалася на сонячному Балі й похизувалася пишними формами у купальнику на тлі екзотичних пейзажів. І також дозволила собі відпочинок у компанії чоловіків на вечірці.
Читайте також:
- Відомий український співак шокував, як опинився у торговому центрі, в якому розпочалася пожежа
- Донька Олени Кравець замилувала кадрами, як з молодшим братом і сестрою проводить час удома
- Зірки "Кварталу 95" Кошовий, Пікалов з Крупіним допомогли захисникам і відвідали військові госпіталі
- Євген Кот розповів, як дружина повідомила йому про вагітність після діагнозу безпліддя