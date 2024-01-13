Ексчоловік Ані Лорак повернувся до України з новою дівчиною і показався в елітному ресторані Києва

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу після розриву з другою дружиною проводить час у компанії нової дівчини-українки Анастасії та її подруги.

Так, парочка тривалий час перебувала за кордоном. Спершу вони зустріли Новий рік у Дубаї з друзями, а потім влаштували романтичне побачення у столиці Туреччини. Нині закохані прибули до Києва. Про це зранку повідомив Налкакіоглу у своєму фотоблогу. Він показав засніжені краєвиди зі свого маєтку.

Мурат Налкакіоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

А вже ввечері турецький бізнесмен з обраницею-українкою відвідали один з елітних японських ресторанів Києва. Компанію під час вечері їм склала подруга Анастасії, з якою познайомився Мурат. Вони наробили спільних фото та зазначили на своїх сторінках, як сильно кохають одне одного.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною і її подругою / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина-українка бізнесмена Мурата Налкакіоглу також полетіла за кордон. Лілія Реус показалася на сонячному Балі й похизувалася пишними формами у купальнику на тлі екзотичних пейзажів. І також дозволила собі відпочинок у компанії чоловіків на вечірці.

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