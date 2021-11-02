Ексчоловік Ані Лорак поїхав у відпустку з донькою та нареченою копією-співачки

Разом вони вирушили до Буковеля.
Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вирішив поїхати на відпочинок.
Так, компанію йому склали донька Софія та наречена Лілія. Разом вони вирушили до Буковеля. Про це Мурат повідомив в Instagram-stories, опублікувавши спільні світлини.
Так, сімейство активно відпочиває, багато фотографується та відвідує різні атракціони.
До речі, разом з ними поїхала відпочивати й маленька донечка Лілії. Судячи зі світлин та відео, дівчатка знайшли спільну мову.
Зазначимо, у вересні стало відомо, що Мурат освідчився своїй новій коханій. Втім обраницю бізнесмена часто порівнюють з його ексдружиною, Ані Лорак. В неї така сама виточена фігура, темне волосся і виразні очі.
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