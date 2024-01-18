Ексчоловік Ані Лорак познайомив доньку з новою обраницею і зізнався, чи поладнали вони

Бізнесмен показав, як вони всі разом відпочивали в Дубаї.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, познайомив свою нову обраницю Анастасію з донькою.

Це відбулося в Дубаї. Туди бізнесмен нещодавно їздив відпочивати з новою коханою, до них також приєдналася 12-річна Софія.

У своєму Instagram Мурат показав, як минув їхній відпочинок у Дубаї. На кадрах бізнесмен також продемонстрував, як Софія та Анастасія поладнали між собою.

Ексчоловік Ані Лорак показав, як із донькою та новою обраницею відпочивав у Дубаї

Як виявилося, вони знайшли спільну мову та чудово спілкуються. Вони залюбки разом позують перед камерою, прогулюються містом, а Анастасія навіть робить зачіски Софії.

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу восени минулого року розлучився з другою дружиною Лілією. Однак за деякий час бізнесмен зустрів нову обраницю. Ба більше, чоловік вже зізнався Анастасії в нескінченному коханні та переконаний, що вона саме та людина, яка необхідна в його житті.

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