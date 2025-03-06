Ексчоловік Ані Лорак приголомшив, як їхня 13-річна донька кардинально змінилася

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак – турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу – приголомшив, як їхня донька кардинально змінилася.

Так, бізнесмен наразі перебуває в Туреччині, куди до нього приєдналася й 13-річна Софія. Вони разом проводять час за відпочинком. Тим часом Мурат Налкакіоглу все активніше й активніше ділиться їхніми спільними світлинами в своєму Instagram.

Мурат Налкакіоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

На нових опублікованих бізнесменом кадрах можна чудово розгледіти обличчя Соні. До слова, донька Налкакіоглу кардинально змінилася та подорослішала. Софію тепер просто не впізнати.

Мурат Налкакіоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

До слова, наразі вони разом насолоджуються відпочинком. Вони оселилися в готелі, що розташований поруч із Середземним морем. Сімейство часто прогулюється узбережжям, насолоджується різними активностями та часом, проведеним одне з одним.

Мурат Налкакіоглу з донькою від Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, до Туреччини Мурат Налкакіоглу прибув декілька днів тому. Бізнесмен вже ділився спільним контентом із донькою. Тоді користувачі Мережі дивувалися дорослим виглядом Софії.

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