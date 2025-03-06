Ексчоловік Ані Лорак приголомшив, як їхня 13-річна донька кардинально змінилася

Бізнесмен проводить час із Софією в Туреччині.
Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак – турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу – приголомшив, як їхня донька кардинально змінилася.
Так, бізнесмен наразі перебуває в Туреччині, куди до нього приєдналася й 13-річна Софія. Вони разом проводять час за відпочинком. Тим часом Мурат Налкакіоглу все активніше й активніше ділиться їхніми спільними світлинами в своєму Instagram.
На нових опублікованих бізнесменом кадрах можна чудово розгледіти обличчя Соні. До слова, донька Налкакіоглу кардинально змінилася та подорослішала. Софію тепер просто не впізнати.
До слова, наразі вони разом насолоджуються відпочинком. Вони оселилися в готелі, що розташований поруч із Середземним морем. Сімейство часто прогулюється узбережжям, насолоджується різними активностями та часом, проведеним одне з одним.
Зазначимо, до Туреччини Мурат Налкакіоглу прибув декілька днів тому. Бізнесмен вже ділився спільним контентом із донькою. Тоді користувачі Мережі дивувалися дорослим виглядом Софії.
Читайте також: