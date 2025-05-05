Ексчоловік Ані Лорак приголомшив подарунком новій коханій за понад мільйон гривень

Мурат Налкакіоглу з новою коханою / © instagram.com/overkovskaja

Реклама

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — похизувався апетитними формами нової коханої і розсекретив, як привітав її з 33-річчям.

Виявляється, 5 травня в обраниці Мурата Людмили особливий день. Фітнес-тренерка святкує день народження. Їй виповнюється 33 роки. Парочка святковий день проводить на острові Тенерифе. Зокрема, нещодавно Мурат Налкакіоглу відвіз кохану на відпочинок.

Мурат Налкакіоглу з новою коханою / © instagram.com/overkovskaja

Саме на Тенерифе бізнесмен і привітав Людмилу з днем народження. Він повів її до ресторану, де вони злилися в повільному танці та солодкому поцілунку.

Реклама

Мурат Налкакіоглу з новою коханою / © instagram.com/overkovskaja

Тим часом обраниця Мурата похизувалася, який подарунок він їй зробив. Бізнесмен підійшов до свята відповідально. Зокрема, він заздалегідь придбав коштовний браслет із діамантами від французького ювелірного бренду Cartier. Вартість такого на офіційному сайті становить від 27 тисяч доларів, що понад мільйон гривень.

Подарунок, який Мурат Налкакіоглу зробив новій коханій / © instagram.com/overkovskaja

Нагадаємо, стосунки з Людмилою Мурат Налкакіоглу розсекретив на початку квітня. Нещодавно бізнесмен здивував, чому його 13-річна донька проти них.