Ексчоловік Ані Лорак публічно позагравав до Ірини Білик і заговорив про їхні поцілунки

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак – турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу – публічно позагравав до артистки Ірини Білик.

Так, днями виконавиця опублікувала в Instagram цікавий ролик. На відео артистка фарбувала губи помадою. Окрім того, Ірина Білик поставила чоловікам провокативне запитання. Вона поцікавилася, як їм більше подобається цілувати жінку, коли в неї нафарбовані губи чи ні.

"Запитання до чоловіків - вам подобається цілувати жінку з помадо чи без?" – підписала ролик артистка.

Ірина Білик

Мурат Налкакіоглу не оминув увагою відео. У коментарях він неочікувано почав загравати до Ірини Білик. Бізнесмен поміркував щодо поцілунків зі співачкою та зазначив, що якщо йдеться саме про неї, то, звичайно, без помади, адже, мовляв, "нічого не має заважати смаку".

"Якщо йдеться про твої вуста, то тільки без…Ніщо не має заважати смаку", - написав у коментарях бізнесмен.

Зазначимо, останнім часом у Мережі активно пліткують про роман Ірини Білик із Муратом Налкакіоглу. Нещодавно парочку заскочили разом за руки на Ukrainian Fashion Week. Утім, Ірина Білик запевняє, що між ними лише дружба, хоча їй і подобаються чоловіки зі східною зовнішністю.

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