Ексчоловік Ані Лорак разом з обраницею виїхав з України і показався на курорті

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, разом з новою обраницею, блогеркою Анастасією, показалися на закордонному гірськолижному курорті.

Так, блогерка на своїй сторінці в Instagram опублікувала кадри з дороги й повідомила, що вони з коханим прямують до Італії. До слова, на зображенні з вікна автівки видніються гори та будинки, оточені лісами.

Мурат Налкакіоглу з коханою на відпочинку / Фото: instagram.com/muratnalca

"Кохання - це подорожувати разом", - написала Анастасія.

Своєю чергою, Мурат зробив репост сторіз коханої і додав емоджі у формі сердець. Також він показав будинок, в якому вони зупинилися в Італії. Зокрема, як через панорамні вікна відкривається казковий вид на гори в тумані, повністю вкриті снігом. Так, пара насолоджуватиметься відпочинком в оточенні природи.

Мурат Налкакіоглу з коханою на відпочинку / Фото: instagram.com/muratnalca

"Любов", - лаконічно написав ексчоловік Лорак, залишивши відмітку нової обраниці.

Нагадаємо, наразі відомо, що Мурат ще досі офіційно одружений зі своєю другою дружиною Лілією Реус. Через це нещодавно підписники дорікнули новій дівчині турецького бізнесмена, що вона "спить з одруженим". Втім, Анастасія не стала мовчати й доволі неоднозначно відповіла на закиди.

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