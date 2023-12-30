Ексчоловік Ані Лорак разом з їхньою 12-річною донькою покинули Туреччину й полетіли до ОАЕ

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу, разом з донькою покинув Туреччину й напередодні свят полетів у Дубай.

Зокрема, бізнесмен показав спільний кадр з донькою Софією у ліфті. Він розмістив його у своєму Instagram. Ймовірно після приїзду батько з донькою одразу вирішили піти до магазину й купити смаколиків. Також вони придбали іграшку з ліхтариком.

Мурат Налкакиоглу разом з донькою від Ані Лорак полетів у Дубай / Фото: instagram.com/muratnalca

А вже ввечері вони з Софією пішли на один з пляжів у Дубаї. Цікаво, що Налкакиоглу показав кадр, де Софія грається ще з двома дітьми. Двоє дівчат були молодше за його доньку. Діти щось вирішували між собою. На сторінці мами цих двох дівчат видно, що вони перебувають в одному й тому ж самому місці разом з бізнесменом.

Мурат Налкакиоглу разом з донькою від Ані Лорак полетів у Дубай / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу разом з донькою від Ані Лорак полетів у Дубай / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен перебував у Туреччині. На його батьківщину прилетіла 12-річна донька від скандальної співачки Ані Лорак. Тоді існувала ймовірність, що вся родина Мурата разом зустріне новорічні свята. Ба більше, після приїзду доньки Налкакиоглу подарував їй коштовний подарунок за майже дві тисячі доларів.

Читайте також: