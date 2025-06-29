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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1247
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Ексчоловік Ані Лорак розірвав стосунки з новою обраницею, з якою три місяці закрутив роман

Мурат Налкакіоглу знову холостяк. Він більше не перебуває в стосунках із фітнес-тренеркою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мурат Налкакіоглу з колишньою дівчиною

Мурат Налкакіоглу з колишньою дівчиною / © instagram.com/overkovskaja

Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — розірвав стосунки з новою обраницею.

Публічно про це ані Мурат, ані фітнес-тренерка Людмила не говорять. Утім, користувачі помітили це у поведінці пари. Зокрема, вони припинили з'являтися одне в одного у фотоблогу, хоча раніше часто ділилися спільним контентом. Окрім того, Мурат та Людмила видалили геть усі спільні фото з Instagram.

Хоч вони ще продовжують стежити одне за одним у фотоблогу, але припинили ставити лайки на фото, що раніше робили постійно. Тож, користувачі дійшли до висновку, що пара більше не разом. Тим часом бізнесмен та фітнес-тренерка наразі утримуються від коментарів.

Мурат Налкакіоглу зі, схоже, вже колишньою коханою / © instagram.com/overkovskaja

Мурат Налкакіоглу зі, схоже, вже колишньою коханою / © instagram.com/overkovskaja

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу розсекретив стосунки з Людмилою на початку квітня. Бізнесмен жив разом із тренеркою, їздив за кордон та дарував їй коштовні подарунки. Востаннє Мурат ділився з нею контентом у свій день народження 12 червня. Щоправда, Людмила тоді вітала його в лікарні, адже, як виявилося, незадовго до цього бізнесмен переніс складну операцію.

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