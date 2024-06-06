Ексчоловік Ані Лорак розійшовся з коханкою після п'яти місяців стосунків та освідчення

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу розійшовся з коханкою, блогеркою Анастасією.

Парочка була разом протягом п'яти місяців. За цей час вони встигли зробити парні татуювання та навіть заручитися. Утім, щасливого продовження стосунків не сталося. Спочатку Анастасія натякнула, що вони більше не разом. Вона опублікувала допис із розбитим серцем, де зазначила: "Попри все – це була гарна історія". Також блогерка позбулася всіх їхніх спільних світлин.

Мурат Налкакіоглу з колишньою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Сам Мурат Налкакіоглу утримувався від коментарів щодо їхнього розриву. Але нещодавно він теж видалив всі спільні фото з Анастасією та почав публікувати філософські дописи про кохання. Хоча Мурат та Анастасія продовжують стежити одне за одним у фотоблогу, водночас вони взагалі жодним чином не взаємодіють.

Зазначимо, роман парочки почався наприкінці осені минулого року та стрімко розвивався. Вони встигли познайомитися з рідними одне одного, набили парні татуювання. Мурат навіть освідчився Анастасії, а вона відповіла згодою. Що стало причиною такого раптового розриву – невідомо. Колишні не дають публічних коментарів щодо їхніх стосунків.

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