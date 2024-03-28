Ексчоловік Ані Лорак розлучився з другою дружиною і показав свідоцтво про розірвання шлюбу

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу повідомив, що сьогодні, 28 березня, він розлучився з своєю другою дружиною.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Мурат розмістив фото договору про розірвання шлюбу. Також бінесмен повідомив, що вони з другою дружиною, візажисткою Лілією Реус не живуть разом від жовтня 2023 року:

"День нарешті закінчився. Процес розпочався у жовтні. Зазвичай я не люблю обговорювати або робити сторіз про особисті проблеми. Я офіційно розлучений з людиною, з якою не живу від жовтня за нашою обопільною згодою", - зазначив Налкакіоглу.

Мурат Налкакіоглу розлучився з другою дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Разом з тим турецький бізнесмен частково відреагував на емоційну промову його теперішньої коханої Анастасії. Вона, нагадаємо, днями у сторіз виклала відео, у якому з матюками сказала, що не може бути з Муратом, бо він для неї надто "шльондруватий":

"Я хочу знову пояснити, що людина, з якою живу на даний момент і планую прожити до кінця свого життя, вона не має жодного стосунку до розлучення. Я навіть не знав її (на той момент - прим.ред.). Тому прошу всіх, будь ласка, припиніть писати дивні коментарі, намагаючись зачепити нас, мене", - зазначив Налкакіоглу.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що у грудні Мурат Налкакіоглу розсекретив свої нові стосунки з ведучою та моделлю на ім’я Анастасія. Та тоді бізнесмен ще був офіційно одружений з візажисткою Лілією Реус. Юзери почали закидати, що через Анастасію Налкакіоглу розійшовся з Реус. А днями нова обраниця Мурата записала емоційне відео, у якому заявила, що не може бути більше разом з бізнесменом, бо він для неї "надто шльондруватий".

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