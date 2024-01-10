Ексчоловік Ані Лорак розлучився з другою дружиною і зізнався, чи винна у цьому його нова дівчина

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу офіційно підтвердив розлучення з другою дружиною Лілією.

Схоже, Мурату набридло читати про те, що його нова дівчина Анастасія стала розлучницею, тож він прокоментував, чи справді вона винна у розпаді його другого шлюбу.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нова дівчина Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

У сторіз своєї сторінки в Instagram Налкакіоглу розмістив пост, у якому розставив всі крапки над "і" стосовно його особистого життя:

"Я хочу, аби всі припинили турбувати мене і Анастасію, тому що вона не брала участь у процесі розлучення з моєю колишньою дружиною. Рішення, яке я прийняв стосовно припинення шлюбу. Це сталося ще до того, як я познайомився з Анастасією. Будь ласка, поважайте людей та їхній вибір", - написав Мурат.

Мурат Налкакіоглу з другою дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Також бізнесмен зазначив, що іноді люди коментують вчинки інших людей не знаючи, що насправді добре для цих людей і чому вони так повелися.

Окрім того Мурат чесно зізнався, що дуже щасливий у стосунках з Анастасією: "Наразі я відчуваю з нею повну гармонію життя. Я живу своє життя, яку раніше ніколи не відчував і яке триватиме вічно", - зазначив бізнесмен, а також закінчив пост ім'ям нової коханої та смайлом у вигляді серця.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат про друге розлучення / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що раніше друга дружина Мурата, візажистка Лілія Реус прокоментувала їхнє розлучення. Також дівчина назвала ймовірні причини їхнього розриву.

Тим часом Мурат вже встигнув знайти нове кохання. Так, новий рік він зустрів у Дубаї з новою обраницею, моделлю Анастасією з України. Дівчина почала дедалі частіше з'являтися у фотоблогу бізнесмена. Врешті, він припинив приховувати з нею роман.

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