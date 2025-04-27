Ексчоловік Ані Лорак розповів про нові стосунки та чому 13-річна донька проти них

Мурат Налкакіоглу / © instagram.com/muratnalca

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Колишній чоловік скандальної співачки Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу — розповів про нові стосунки та про ставлення 13-річної доньки до його романів.

Після скандального розриву з блогеркою Анастасією, це сталося ще 2024 року, Мурат хотів певний час побути самотнім. В інтерв'ю Богдану Беспалову бізнесмен поділився, що не квапився вступати в нові стосунки. Наразі ж у Налкакіоглу є кохана. Мурат поділився, що він хоче побудувати з нею нормальні стосунки. Імені обраниці він не назвав, але, вочевидь, йдеться про фітнес-тренерку Людмилу, з якою бізнесмен нещодавно розсекретив роман.

Мурат Налкакіоглу з новою обраницею / © instagram.com/muratnalca

"Я якийсь період дуже хотів бути сам, бо я забув себе любити. Зараз є одна дівчина. Ми добре спілкуємося, я бачу потенціал нашого спілкування, розвитку і її, і мого життя. Звичайно, дуже хоче побудувати нормальні стосунки з нею", - говорить Мурат.

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Щоправда, наразі бізнесмен дуже обережно ставиться до нових стосунків. Річ у тім, що його 13-річній доньці Софії не дуже хочеться бачити тата з іншими жінками.

Мурат Налкакіоглу з донькою / © instagram.com/muratnalca

"У мене з донькою востаннє була розмова…Вона каже: "Я хочу бути однією дівчиною в твоєму житті". Тому дуже обережно ставлюся", - зізнався бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Мурат Налкакіоглу пояснив, чому його колишня дружина, скандальна співачка Ані Лорак, мовчить про війну. Бізнесмен назвав причину такого рішення артистки-зрадниці.