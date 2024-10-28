Ексчоловік Ані Лорак у Туреччині показався з їхньою 13-річною помітно підрослою донькою

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, зустрівся з їхньою спільною донькою.

Кадри з зустрічі з Сонею чоловік опублікував в Instagram-stories. До слова, Мурат Налкакіоглу, який під час повномасштабної війни проживає в Україні, виїхав до своєї рідної Туреччини. До бізнесмена прилетіла його 13-річна донька від співачки-зрадниці Ані Лорак.

Мурат публікував кадри, на яких показав зустріч із Сонею після тривалої розлуки. До слова, бізнесмен зустрів доньку в аеропорту Туреччини. 13-річна Соня одягнула чорну кепку, куртку та штани вільного крою. Своє обличчя дівчинка приховала від камери, тим не менш, можна помітити, як вона вже помітно підросла та змінилася.

Донька Мурата Налкакіоглу та Ані Лорак / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу та Ані Лорак прожили в шлюбі майже 10 років. У червні 2011-го у пари народилася донька Соня. Бізнесмен наразі проживає в Україні, тим часом скандальна співачка разом із дитиною в РФ. Коли почалася повномасштабна війна, Лорак не покинула країну-агресорку, залишилася там працювати та підіграє російській пропаганді. У жовтні 2022 року скандальна співачка опинилася під санкціями від РНБО.

З початком повномасштабної війни зрадниця Лорак неодноразово ставала об'єктом критики. Нещодавно активіст Сергій Стерненко поглузував зі скандальної співачки і подякував їй за "допомогу і довіру" ЗСУ.

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