Ексчоловік Ані Лорак відреагував на матюки 10-річної доньки: "Прошу на … з моєї сторінки"

Знаменитий батько нічого поганого у словах дівчинки не бачить.
Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу відреагував на реакцію фанів щодо лайки його 10-річної доньки Софії у відео з Буковелю.
На сторінці в інстаграм знаменитий батько заступився за дівчинку та зазначив, що "сучасний світ активно пропагує нецензурну культуру в медіа та в кожній другій пісні", а діти, своєю чергою, "на це дивляться та вбирають".
Також Налчаджиоглу з сарказмом вибачився за матюки доньки:
"Звичайно, "пробачте" за те, що 10-річна дівчинка на емоціях висловилася нецензурною лексикою, що сильно поранило вашу ніжну психіку! Ми щиро вибачаємося за свободу наших емоцій! Ми живемо справжнім життям і проводимо чудово канікули з любою донькою! Вибачте нас "ідеальні люди"! Якщо вам щось не подобається, прошу на … з моєї сторінки! І Займайтеся вихованням своїх дітей", - наголосив Налчаджиоглу.
Він додав, що коли особисто передивився відео, то зробив зауваження своїй доньці та видалив той ролик. Пізніше він його запостив знову, щоправда, трохи почистив.
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